حفاوة باختيار سلطان بن سلمان شخصية العام الخليجية للعمل الإنساني

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المواطن – الرياض

أثنى أعضاء الأمانة العامة لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم، للأطفال المعاقين، على فوز الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعاقين ورئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، بجائزة شخصية العام الخليجية الداعمة للعمل الإنساني في مجال الإعاقة لعام 2016م، وذلك تقديرًا لدوره البارز في دعم الأعمال الإنسانية وتشجيعها.

وقال أمين عام الجائزة، عبد العزيز بن عبد الرحمن السبيهين، إن الأمانة عقدت اجتماعًا مؤخرًا بمقر جمعية الأطفال المعاقين في الرياض، لمناقشة الاستعدادات المبكرة للدورة الـ 21 للجائزة التي سيقام حفلها الختامي في مدينة حائل يوم الثلاثاء، 22/6/1438هـ، برعاية الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، وبحضور الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز راعي الجائزة، وذلك في إطار ما تحظى به الجائزة من تقديرٍ وريادة على مدى أكثر من 20 عامًا.

وقال السبيهين إن الاجتماع ناقش إجراءات انعقاد الدورة القادمة، والخطة الإعلامية المصاحبة لها، ومتابعة أعمال اللجان الفرعية، وما تم إنجازه من قرارات وتوصيات سابقة وعددٍ من الموضوعات المستجدّة، مشيدًا بإقبال مؤسسات الرعاية، ومراكز التأهيل، ومدارس تحفيظ القرآن في كل مناطق المملكة والدول الخليجية للمشاركة في فعاليات الجائزة التي تبدأ تصفياتها الأولية للبنين بمدينة الرياض يوم الأحد 22/5/1438هـ، فيما تبدأ تصفيات البنات بالرياض يوم 23/5/1438هـ، ويقام الحفل الختامي للبنات يوم الأربعاء 23/6/1438هـ.

ودعا المؤسسات والجمعيات إلى المسارعة بتقديم أسماء المرشحين والمرشحات للمنافسة قبل يوم 12/5/1438هـ حتى تتمكن اللجان الفرعية من استكمال خطوات التقييم، وفقًا لشروط الجائزة، موضحًا أن المسابقة تشهد كل عام إقبالًا كبيرًا من العديد من الجهات التعليمية والخيرية، وكذلك من دول مجلس التعاون الخليجية، ممّا يعكس الحضور المتميِّز للجائزة، وتفرُّدها في تنشئة الأطفال المعاقين على حفظ القرآن الكريم وتعلُّم مبادئ وأخلاق الدين الحنيف.

وأوضح السبيهين أن الأمانة العامة للجائزة كانت أقرَّت، بتوجيهٍ من الأمير سلطان بن سلمان راعي الجائزة، التوسُّع في مستويات الفروع، حيث جرى إحداث مستوى رابع بكل فرع من فروع الجائزة الثلاثة، وذلك لاستيعاب المزيد من الحُفّاظ الذين ارتفعت مستويات الحفظ لديهم، مضيفًا أن الجوائز المالية للمسابقة ستصل بعد زيادة المستويات للجنسين إلى نحو 600 ألف ريال، حيث يتكفَّل راعي الجائزة الأمير سلطان بن سلمان، من ماله الخاص، قيمة الجوائز وكل تكاليف انتقالات وإقامة المشاركين والمشاركات والمرافقين خلال فترة انعقاد فعاليات الجائزة.

هذا وضم الاجتماع كلًا من عبد العزيز بن عبد الرحمن السبيهين الأمين العام، وأعضاء الأمانة الدكتور إبراهيم بن محمد أبو عباة، والدكتور عبد الله بن علي بصفر، والدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الهذلول، والدكتور علي بن محمد عطيف، والدكتور إبراهيم بن سليمان الهويمل، والشيخ ناصر بن علي القطامي، والأستاذ عوض بن عبد الله الغامدي أمين عام الجمعية، والأستاذ خالد بن سليمان الفهيد مساعد أمين عام الجمعية للعلاقات العامة والإعلام وتنمية الموارد، ووليد بن صقر المطيري مساعد أمين عام الجائزة.

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