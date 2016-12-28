حملة التبرع لإغاثة الشعب السوري تستمر ثلاثة أيام

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المواطن – الرياض

تحدث المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله الربيعة، عن حملة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز لإغاثة الأشقاء السوريين، موضحًا أنه تم قصر التبرع على المبالغ النقدية دون جمع مساعدات عينيّة، نظرًا لبعد المسافة بين المملكة وسوريا، وأن التواصل مع الجهات المعنية قائمٌ لوصول التبرعات إلى اللاجئين.

وقال الربيعة، في حواره على “الإخبارية”، “إن جمع مبلغ كبير للتبرع في مدة قصيرة يدل على إنسانية الشعب السعوديّ وإيمانه بالوقوف تجاه إخوانه المسلمين”، مضيفًا أن الحملة ستستمر ثلاثة أيام في جميع مناطق المملكة تحت شعار “معًا لإغاثة سوريا”.

وتابع أن الحملة تنضم إلى عددٍ من البرامج الإغاثيّة والمشروعات الإنسانيّة، التي تقدمها المملكة للاجئين السوريين.

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