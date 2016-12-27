حملة لإزالة الكبائن والبركسات الحكومية العشوائية في مكة

نفّذت أمانة العاصمة المقدسة حملةً لإزالة عدد من المواقع العشوائية التي تشوِّه الواجهة البصرية للمدينة، داعيةً كل الجهات الرسمية والأهلية لمراجعة أوضاع مقرّاتها وفروعها المُقامة في كبائن وبركسات خارجية في بعض المواقع العامة وتحت الجسور، لعزمها البدء بمشروع تحسين الواجهة البصرية في أحياء مكة المكرمة، وإزالة كل ما يشوِّه المظهر العام للمدينة المقدسة خصوصًا في المنطقة المركزية.

وشملت الحملة، بمرحلتها الأولى، عددًا من المواقع في المنطقة المركزية بالتعاون مع البلديات الفرعية المتمثّلة في بلديات الغزة، والعزيزية، وأجياد، والمسفلة، فيما ستشمل جميع أحياء مكة المكرمة في المراحل اللاحقة، وذلك بحسب ما ذكرته الإخبارية نت.

فيما أوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع، المهندس خالد الهيج، أن الأمانة ستنفِّذ حملة لإزالة الكبائن المستخدمة من قبل الأمانة وبعض الجهات الحكومية الأخرى المنتشرة بشكلٍ عشوائي في بعض الأحياء وتحت الجسور بطريقةٍ مسيئة للمنظر العام، والاستعاضة عنها بمبانٍ على مستوى حضاري راقٍ بتصاميم مميَّزة ووفق الاحتياج.