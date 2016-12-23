خادم الحرمين يعزي ملك الأردن في ضحايا الحادث الإرهابي بالكرك

خادم الحرمين يعزي ملك الأردن في ضحايا الحادث الإرهابي بالكرك

2016/12/23
الساعة 12:24 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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الملك سلمان - رسمي (2)

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المواطن –  واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالا هاتفيا اليوم بجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، أعرب خلاله عن عزائه ومواساته لجلالته في ضحايا الحادث الإرهابي بمدينة الكرك .
وأدان هذا العمل الإجرامي ، مؤكدا وقوف المملكة العربية السعودية مع المملكة الأردنية الهاشمية في مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب .
وقد عبر  ملك الأردن عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية النبيلة ، مثمنا وقوف المملكة العربية السعودية الدائم مع المملكة الأردنية الهاشمية .


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