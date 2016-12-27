خادم_الحرمين يستقبل أصحاب السمو والمعالي والمفتي وجموع المواطنين

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المواطن – واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر اليمامة بالرياض اليوم، أصحاب السمو الأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة، وجموعا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه – رعاه الله -.

وفي بداية الاستقبال أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم .

ثم تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين – أيده الله-.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله وصاحب السمو الأمير سعد بن عبدالله بن تركي و صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض و صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز و صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز و صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز و صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين و صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني و صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع وصاحب السمو الأمير فهد بن تركي بن جلوي و صاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد و صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية و صاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز و صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف و صاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية و صاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد المستشار بالديوان الملكي و صاحب السمو الأمير عبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالرحمن و صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد و صاحب السمو الأمير خالد بن ثنيان بن محمد و صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وكيل الحرس الوطني لشئون الأفواج و صاحب السمو الأمير بندر بن سعد بن خالد و صاحب السمو الأمير بندر بن عبدالعزيز بن عياف و صاحب السمو الأمير منصور بن ثنيان بن محمد و صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعد بن سعود و صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز و صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي و صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين و صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز و صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن خالد بن سعد و صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مساعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله و صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز و صاحب السمو الأمير سعود بن تركي بن فهد و صاحب السمو الأمير نواف بن سعد بن سعود و صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سيف الدين بن سعود بن عبدالعزيز و صاحب السمو الأمير فيصل بن تركي بن سعد و صاحب السمو الأمير نايف بن بندر بن عياف و صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز و صاحب السمو الأمير مشاري بن فهد بن مشاري و صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن و صاحب السمو الملكي الأمير فواز بن سلمان بن فواز بن سعود و صاحب السمو الأمير محمد بن فيصل بن بندر و صاحب السمو الأمير سلمان بن سلطان بن سعود و صاحب السمو الأمير سلطان بن خالد بن ثنيان.

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