خالد الفيصل عن الميزانية: نتائج إيجابية تدل على قوة اقتصاد البلد واستقراره

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المواطن – جدة

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل التهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور ميزانية هذا العام ١٤٣٨-١٤٣٩.

وقال سموه: أظهرت الميزانية نتائج إيجابية تدل على قوة اقتصاد هذا البلد واستقراره، في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسة التي تشهدها كثير من دول العالم.

وأضاف: نعيش في فترة مميزة فترة الخير والمشاريع والتقدم والتطوير ومرحلة انتقالية من حالة حضارية إلى حالة أخرى أرقى وأشرف وأسمى للإنسان السعوديّ، الذي يستحق كل التقدير والاهتمام والرعاية.

وأكد سموه أن المملكة العربية السعودية نجحت وعلى مختلف الفترات من تحدي الصعاب وتجاوز الأزمات الاقتصادية والسياسية، التي مرت على العالم، واستطاعت بحنكة القيادة أن تقود هذا الوطن ومواطنيه إلى بر الأمان.

واختتم بقوله: لايفوتني أن أشكر المواطن الذي كان له الدور الإيجابي في الالتفاف حول قيادته لتحقيق النجاح، وأسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يزيد هذا الوطن عزة وكرامة، متمسكين بكتاب الله عز وجل وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.