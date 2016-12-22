خبير يتنبأ بتوقف الإنترنت عن العمل 24 ساعة في 2017

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المواطن – نت

مع اقتراب عام 2016 على الانتهاء بدأ الكثير من الخبراء في الكشف عن نبوءاتهم الخاصة بالعام المقبل، ورغم أن الكثير من التوقعات لا تختلف عن العام السابق، إلا أن هناك خبيراً نال اهتمام الجميع بعد توقعه توقف الإنترنت عن العمل لمدة 24 ساعة خلال العام المقبل.

وتوقع “جيمس كاردر” رئيس قسم أمن المعلومات ونائب رئيس شركة LogRhythm ، أن توقف الإنترنت لن يكون بسبب مشكلة تقنية تمنع الناس من تحميل صورهم الشخصية على إنستجرام.

وقال كاردر: “في عام 2017 سنرى هجمات ضخمة في مكان ما، فإذا توقف الإنترنت سيتسبب هذا الأمر فى الكثير من الخسائر للأسواق المالية، فجميع الدلائل كانت واضحة هذا العام، إذ كان يجري القراصنة عدداً من الاختبارات البسيطة، وقد شاهدنا الهجمات الضخمة ضد DynDNS قبل بضعة أشهر، الذى تسبب فى تعطيل مواقع مثل تويتر وسبوتيفاى لبضع ساعات، ورأينا هجمات دوس مماثلة ضد بريان كريبس قبل الهجوم ضد Dyn، فهذه مجرد اختبارات”.

وأضاف كاردر: “إذا كنت تستطيع إثبات قدرتك على تعطيل المواقع الضخمة وجزء كبير من الإنترنت فى الولايات المتحدة لبضع ساعات، فقطع الخدمة على مدار 24 ساعة يبدو سهلاً جداً”.