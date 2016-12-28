خزانات ايكيا ‎تهدد حياة الأطفال بعد 7 حالات قتل

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المواطن – الرياض

خسائر مالية كبيرة تكبدتها شركة ايكيا السويسرية لصناعة الأثاث المنزلي بسبب خطورة خزاناتها على حياة الأطفال بعد تعدد حوادث الموت نتيجة سقوط أدراجها.

ايكيا التي دفعت 50 مليون دولار تعويضاً لثلاث أسر أمريكية فقدت أبناءها نتيجة عيوب صناعية في أحد منتجاتها مهددة بمزيد من الخسائر خلال الفترة المقبلة.

سحب المنتج

قررت ايكيا سحب 29 مليون منتج من وحدات أدراج MALM من الأسواق بعد أن تسببت في مقتل العديد من الأطفال الأمر الذي دفع المستهلكين إلى التوقف عن استخدام منتجات الشركة الشهيرة.

وبدورها استدعت وزارة التجارة والاستثمار السعودية في يوليو الماضي خزانات وأدراج مالم المشتراة من ايكيا بعد أن سحبت الشركة 29 مليون قطعة نتيجة وفاة 6 أطفال في أمريكا.

ودعت الوزارة كل من لديه المنتج إلى التوقف الفوري عن استخدامه إلى أن يتم الحصول على أداة التثبيت مجاناً، أو إعادة المنتج إلى ايكيا.

وفي عام 2008، دفعت ايكيا مبلغ 2.3 مليون دولار لعائلة الطفلة كاتي إليز لامبرت البالغة من العمر 3 سنوات، وذلك بعد أن لقيت حتفها عندما سقطت عليها خزانة ايكيا الموجودة في غرفة نومها.

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