“خلاف” وراء قتل خليجي في حفر الباطن

المواطن- سعيد آل هطلاء- حفر الباطن

ضبطت شرطة حفر الباطن قاتل المواطن الخليجي الذي عُثر عليه الخميس الماضي.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد بن عبد الوهاب الرقيطي، أنه، عند الساعة الرابعة مساء الخميس، تم تبليغ شرطة محافظة حفر الباطن من مواطنٍ خليجي أنه في أثناء قدومه لزيارة عمه من جنسيته، والموجود بمخيّمه الواقع بمنطقةٍ صحراوية على بعد ٥٠ كيلومترًا شمال محافظة حفر الباطن، عُثر عليه متوفيًا إثر تعرضه لإصابةٍ شديدةٍ بالرأس.

‏‎وأضاف أنه، فور تلقّي البلاغ، باشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للكشف عن ملابساته، وتوصلت مجريات التحقيق، والبحث، والتحري عن تورّط وافد عربي عشريني في مقتل المواطن الخليجي بعد الاعتداء عليه بأداةٍ حادة، وإصابته بالرأس إثر خلاف نشب فيما بينهما، والاستيلاء على مركبته، والهرب بها لوجهةٍ غير معلومة.

واستكمل: “من خلال تحريات موسّعة عن المتهم، تم التوصل إلى مكان اختفائه، والقبض عليه، وقد أقر بارتكابه الجريمة، وأرشد على مركبة المجني عليه ومتعلّقاته الشخصية، وجرى إيقافه تمهيدًا لإحالته وملف الحادثة لهيئة التحقيق والادعاء العام”.