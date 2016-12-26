“خلف السور” غدًا في مهرجان الفرق المسرحية الرابع

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المواطن – حسن عسيري – الرياض

تنطلق مساء غد الثلاثاء فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الفرق المسرحية في الرياض، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز، الرئيس العام للهيئة العامة للرياضة، والتي تستمر في الفترة من 28/3 وحتى 5/4/1438هـ على مسرح إعداد المدربين التقنيين بحي الريان في الرياض، ويشارك فيها 8 فرق مسرحية من مكاتب الهيئة العامة للرياضة وبيوت الشباب والأندية من مختلف مناطق المملكة.

ويتضمن حفل الافتتاح الذي سينطلق عند الساعة الثامنة مساء فقرات متنوعة، منها تقديم مواهب في المسرح الارتجالي ثم أغنية (سعودي) من أداء الفنان يوسف العلي، بعد ذلك تبدأ أول عروض المهرجان بمسرحية (خلف السور) لمكتب الهيئة العامة للرياضة بالدمام، وهي من تأليف أسعد العلايلي وإخراج فيصل بوحشي.

وسيتم خلال الحفل تكريم الأديب والناقد الدكتور سامي الجمعان، وذلك نظير جهوده الكبيرة التي بذلها في خدمة الثقافة عمومًا ومسرح الشباب على وجه الخصوص.

كما سيتضمن المهرجان العديد من الفعاليات تشمل دورة مسرحية متخصصة للشباب، سيتم تقديمها خلال فعاليات المهرجان عن “تقنيات التمثيل”، ويقدمها نوح الجمعان على مسرح بيوت الشباب، وكذلك معرض وثائقي عن تاريخ المسرح في المملكة، ومقهى ثقافي يستضيف عددًا من رموز المسرح، إضافة لمسابقة مسرحية مدرسية لطلاب المرحلة الثانوية ستقام على مسرح مدارس التربية النموذجية.

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