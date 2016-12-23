خميس استثنائي .. ميزانية شفافة و توازن مالي وحساب المواطن يدعم الأسر نقداً

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المواطن – الرياض

يوم استثنائي، لن يُنسى، حيث رُسم فيه خارطة جديدة لمستقبل تتضح ملامحه يوما بعد يوم، لتكسر ضبابية اقتصادية عالمية حاولت الدخول إلى المملكة، فأوقفتها حكومة وضعت خطتها بالأرقام والإحصائيات، ولم تنس ثانية المواطن البسيط، لينتهي الخميس الاستثنائي بميزانية وبرنامج توازن مالي وحساب للمواطن وهو ما يعد ‫انتصارا للفئة الاكثر احتياجا من طبقة محدودي ومتوسطي الدخل.



ميزانية المملكة

عكست الميزانية السعودية لعام 2017، حجم الاهتمام الذي توليه المملكة للتعليم، فقد جاء على قائمة أعلى القطاعات من حيث المخصصات المالية، بقيمة أكبر من 200 مليار ريال، أي ما يوازي 22.5% من الميزانية.

كما تضمنت الميزانية للمرة الأولى ارتفاع الإيرادات غير النفطية مقارنة بالإيرادات النفطية، وهو يعكس كذلك عزم الحكومة على المضي بحزم وعزم نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، وما تضمنته من تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط.

كذلك تضمنت الميزانية السعودية عجزًا أقل من المتوقع، وكذلك أقل مما هو موجود في ميزانية العام الجاري، بنسبة 40% رغم تراجع الأسعار.



برنامج التوازن المالي

وافق مجلس الوزراء على برنامج تحقيق التوازن المالي 2020 ضمن الميزانية السعودية للعام المالي 1438-1439.

وهو أحد البرامج الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030 م، حيث يهدف إلى إعادة هيكلة الوضع المالي، وتقويته، واستهداف تحقيق التوازن المالي من خلال الاستمرار في المراجعة الشاملة للإيرادات، والنفقات، والمشاريع المختلفة، وآلية ومعايير اعتمادها.

أما أبرز مكونات هذا البرنامج فهو رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وتنمية الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الدعم الحكومي بما في ذلك توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة له، ودعم النمو الاقتصادي، وتحفيز القطاع الخاص، ودعم القطاع الصناعي.



حساب المواطن والانتصار للأكثر احتياجا

سيتم من خلاله إيداع مبالغ ماليّة لدعم المواطنين ذوي الدخول المنخفضة.

وسيتسلم المواطن دفعات نقدية شهريًّا، لمساعدته على استيعاب رفع الدعم، وسيكون هذا الحساب أداة رئيسية لمواكبة الإصلاحات، وقبل البدء في تطبيقها.

وسيفتح كل مواطن سعوديّ حساب موحد بدءًا من فبراير 2017، سيكون خلاله معلومات عن دخل أسرته، حيث سترصد الدولة مبلغ 25 مليار ريال لتعويض المواطنين عن انعكاسات خطة الإصلاح الاقتصادي خلال عام 2017 وفي المقابل سترفع الدولة قيمة الدعم المقدم للمواطنين تدريجيًا ليصل إلى قيمة 60 مليار ريال حتى العام 2020.

وجرى تقسيم الفئات المستحقة للدعم إلى 5 شرائح، وفقًا لدخل الأسرة السعودية ويزيد الدعم النقدي للأسر الأقل دخلًا.

ولكن لن تتلقى الأسر التي يزيد دخلها على 20160 ريالًا أي مبالغ نقدية من الدعم.

كما أن هناك متوسط للاستهلاك المقبول شهريًّا من المواد المشمولة بالدعم، مثل الكهرباء والمياه والبنزين.

وسيكون الحساب مظلة شاملة لكل أشكال الدعم السكني والصحي والتنمية الاجتماعية والطاقة وغيرها لاحقًا.