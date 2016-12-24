خوجة يبحث عن كتبه بمعرض جدة للكتاب.. هل نسيتوها؟

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المواطن – جدة



فاجأ الدكتور عبدالعزيز خوجة سفير المملكة في المغرب القائمين على معرض جدة للكتاب بسؤال خلال تجوله في المعرض، حيث دخل إلى إحدى دور النشر يستفسر عن كتبه، فلم يجدها، حيث سألهم عنها، الأمر الذي أوقع القائمين على دار النشر في حرج.

وسألهم خوجه بابتسامة: “هل نسيتوها؟، فأكدوا له أن هناك كتباً لم تصل إلى الآن، وهي من ضمنها.

وكان أول كتاب اقتناه الوزير المخضرم والسفير الحالي، كتاب “لمحات من حياتي” الذي تناول سيرة رجل الأعمال عبدالرحمن فقيه.

وكان خوجة قد جاء إلى جدة من أجل العرس الثقافي المتمثل في “معرض جدة الدولي للكتاب”، معبراً عن سعادته بما رآه من تطور في المعرض عن العام الماضي.

وقال خوجة: “كل ما رأيته اليوم يسر الفكر والعقل، وأشعر بالبهجة وأنا أرى الحلم قد تحول إلى حقيقة”، وفقاً لـ”العربية نت”.

وبيّن خوجة أن منظر العوائل وهم يقتنون الكتب منظر حضاري، وأضاف: “السعوديون محبون للمعرفة والقراءة، وهذا المحفل لكل الأطياف”.