داود الشريان في مرمى نيران المغردين بعد #اطفال_سعوديون_مشاهير

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المواطن – الرياض

موجة من الانتقادات طالت الاعلامي داود الشريان مقدم برنامج الثامنة على قناة MBC بعد استضافته عدد من الأطفال في إحدى حلقات البرنامج.

واعتبر المغردون ان استضافة داود الشريان لهؤلاء الأطفال هو نوع من استغلاف شهرتهم واستثمارها وتوظيفها لخدمة برنامج الثامنة مؤكدين أن الأفضل هو أن يبقى الاطفال في عالمهم الخاص.

واستنكر البعض تجاهل داود الشريان استضافة العديد من ابناء المملكة المتفوقين دراسيا والموهوبين علميا والذين حصدوا الجوائز الأولى في اولمبياد الرياضيات والعلوم كل عام.

وقال عبدالعزيز الدوسري: حلقة داود الشريان غير موفقة فهي تسلط الضوء على اطفال مشاهير تم استغلالهم واستثمارهم!! الرسالة الحقيقية في ابقاء الاطفال في عالمهم الخاص!

وقال سالم العطوي : الناس يُعجبوا بالفنانين ومقدمي البرامج بأفكار لم يكتبوها إنما هي أفكار تمثل وجهة نظر داود الشريان والقناة.

وقال المغردون ان داود الشريان يستضيف بعض طالبي الشهرة الوهمية عبر مواقع التواصل في برنامج الثامنة ليمنحهم شهرة مزيفة بدلا من أن يسلط الضوء على سلبياتهم والمشاكل التي قد يتعرض لها غيرهم بسبب التقليد الأعمى.

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