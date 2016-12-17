دعاء بالرحمة للواء وصل الله الحربي وتداول صور مؤثرة له ومكالمة

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المواطن – وليد الفهمي – جدة

نعى كل من الأمن العام والإدارة العامة للمرور اللواء وصل الله وصل الحربي، نائب مدير الإدارة العامة للمرور، الذي توفي صباح اليوم، وذلك إثر حادث مروري على طريق “جدة _ مكة”.

وتداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تُظهِر الحربي وهو يقف وسط مياه الأمطار التي هطلت على محافظة جدة، في وقتٍ سابق، محاولًا تنظيم المرور.

فيما أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وسمًا سمّوه #وفاه_اللواء_وصل_الله_الحربي، حيث سطروه من خلال الدعاء له بالرحمة والمغفرة، وذكر محاسن أخلاقه التي يتذكرها الجميع من مواطنين ومقيمين، أو ضباط وأفراد عملوا تحت قيادته -رحمه الله-.

وأكدت مصادر “المواطن” أنه عند الساعة (09:07) من صباح اليوم، تلقى مركز عمليات (911) بمنطقة مكة المكرمة (طريق جدة السريع – خلف مركز الإيواء) بلاغًا من مواطن عن حادث اصطدام بين (3) سيارات، نتج عنه وفاة اللواء وصل الله الحربي.

وتنشر “المواطن” مقطعًا صوتيًا تم تداوله بشكلٍ كبير، خلال الساعات القليلة، وثّقه أحد المتّصلين، وهو يتحدث مع اللواء الحربي عن مدى صحة صدور قرار بنقله من مدير مرور محافظة جدة إلى نائبًا للمدير العام للمرور، ليؤكد وهو يضحك: “هذا الجوال بالشاحن، وهو بالصالة، ومدريت عن اتصالك”، وتحدث اللواء قائلًا: “نائبًا صحيح، وصدر قراري عسى الله يجيب الخير”.