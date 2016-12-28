دعوات لتسليم الأسلحة بعد #طالب_يطلق_النار_داخل_مدرسته

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المواطن – الرياض

حالة من التذمر والغضب سيطرت على مرتادي شبكات التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو لطالب يطلق النار داخل مدرسته في محافظة تثليث مستخدماً سلاحاً رشاشاً.

ورفض المغردون هذا التصرف الصبياني مؤكدين أنه انفلات سلوكي تقع مسؤولية علاجه على الأسرة والمجتمع والمدرسة معاً ، منتقدين ظاهرة حمل السلاح في الأفراح والمناسبات الاجتماعية.

وأكد عدد من المواطنين أن البعض يعتقد أن إطلاق النار في الأفراح وحمل الأسلحة في السيارات هو من مظاهر الرجولة والقوة إلا أنها ظواهر سلبية يجب التصدي لها.

ودعا المواطنون إلى حملة تقودها وزارة الداخلية والجهات المعنية لتشجيع المواطنين على تسليم الأسلحة غير المرخصة التي بحوزتهم والتنفير من ظاهرة حمل السلاح خاصة بين الشباب والمراهقين.

وكان المتحدث الإعلامي باسم تعليم بيشة قد قال إنه : “وقعت مشاجرة جماعية بين مجموعة من الطلاب بإحدى المدارس بمحافظة تثليث، ثم خرج طالب من المدرسة وقام بإطلاق النار على المدرسة ومنسوبيها، ولم يُصَب أحد”.

وأضاف أن “الجهات الأمنية ألقت القبض على المتسببين في المشاجرة، ويوالي تعليم تثليث متابعة الموضوع”.

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