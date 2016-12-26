دمشق.. عطش لليوم الثالث

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المواطن – وكالات

زادت أزمة انقطاع المياه في العاصمة السورية دمشق لليوم الثالث على التوالي، ما ضاعف من معاناة السكان، فيما جددت السلطات اتهام المعارضة بالمسؤولية عن تلويث مصادر المياه.

وأوضحت وكالة “فرانس برس” الأحد، أن المياه مقطوعة عن دمشق منذ الجمعة، وإن كانت قد عادت لوقت قصير السبت، إلا أنها انقطعت مجددًا.

وارتفع الطلب على عبوات المياه في دمشق نتيجة انقطاع مياه الشرب، وفق ما أكد سكان.

وعزت المؤسسة العامة للمياه في ريف دمشق انقطاع المياه إلى وقوع “اعتداءات إرهابية” على جميع مصادر المياه المغذية لدمشق ومحيطها، وقالت: إنها تستخدم مصادر احتياطية حتى يتحسن وضع المياه.

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