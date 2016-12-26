دياز يعترف: النصر تفوق في كل الخطوط

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المواطن ـمحمد سلام

جاءت تصريحات المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي الهلال، متوافقة مع سير مجريات مباراته أمام نادي النصر في نصف نهائي كأس ولي العهد، والتي انتهت بفوز العالمي بهدفين دون مقابل.

وأوضح المدرب، عقب نهاية اللقاء، أن النصر تفوق بشكل كبير في الشوط الأول، وقال: “تفوق النصر في الشوط الأول بجميع الخطوط، ولم يكن السبب خط الوسط فقط ، سنحلل بهدوء ماحصل لنقف على الأخطاء وتصحيحها”.

وأضاف: “قدمنا شوط أول سيئ، افتقدنا شخصيتنا به، وفي الشوط الثاني استعدنا مستوانا بعض الشيء، وتهيأت لنا عدد من الفرص لم تستغل”.

وأنهى بقوله: “بعد سلسلة من المباريات الجيدة فوجئنا اليوم بعدم التركيز وغياب شخصية الفريق داخل الملعب سنحاول تصحيح الأخطاء والعودة بشكل أقوى في الدوري”.

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