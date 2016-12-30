ديلي ألي يحقق أعلى رصيد تهديفي في “البريمرليغ” خلال 50 مباراة

المواطن- نت

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خاض متوسط الميدان الإنكليزي ديلي ألي مع ناديه توتنهام هوتسبير يوم الأربعاء المنصرم مباراته رقم 50 في الدوري الإنكليزي الممتاز ، مسجلا هدفين ضد نادي ساوثهامبتون برسم الجولة الثامنة عشرة من مسابقة “البريمرليغ ” ليرفع رصيده من الأهداف التي سجلها أو صنعها في الدوري إلى 26 هدفا بعدما احرز 16 هدفا و قدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه تولوا ترجمتها إلى أهداف.

ويعتبر ديلي ألي أفضل لاعب وسط إنكليزي ينجح في تحقيق رصيد تهديفي يبلغ 26 هدفا عقب خوضه 50 مباراة في مسابقة “البريميرليغ ” متفوقا على أساطير الدوري الإنكليزي الممتاز ـ إذ يتقدم على بول سكولز نجم مانشستر يونايتد السابق الذي بلغ رصيده مع “الشياطين الحمر ” ما يقارب الـ 19 هدفا بعدما سجل 16 هدفا وصنع ثلاثة أهداف، ثم إيقونة نادي ليفربول ونجم وسط الفريق السابق ستيفن جيرارد الذي اكتفى خلال مبارياته الـ 50 مع “الريدز” بمساهمته بتسجيل خمسة أهداف فقط بعد إحرازه لهدفين وصناعته لثلاثة أهداف ثم نجم الوسط الإنكليزي فرانك لامبارد بـ 9 أهداف سجلها و صنعها بقميصي ويست هام يونيتد ثم تشيلسي.

وبالنسبة للاعبي الوسط في تاريخ نادي توتنهام هوتسبير فان ديلي ألي يحتل المركز الثاني خلف الهولندي رافائيل فان دير فارت صاحب أفضل حصيلة تهديفية بعد 50 مباراة و بلغت 32 هدفا إذ سجل 20هدفا و صنع 12 هدفا ثم الدنماركي كريستيان إريكسن (زميله الحالي في الفريق) برصيد 25 هدفا ثم دارين اندرتون بـ 24 هدفا وبعده الفرنسي دافيد جينولا بـ 21 هدفا و الاوروغوياني جوستافو بويت بـ 19هدفا.

ويرشح الخبراء الدولي ديلي ألي ليكون أفضل نجوم الدوري الإنكليزي في حال استمر على حالة التوهج التي يعيشها مع نادي توتنهام هوتسبير للموسم الثاني على التوالي غير أن ما يعيق تألقه هو نتائج و أداء فريقه “السبيرز” ، حيث كان الموسم المنصرم ينافس بقوة على لقب الدوري الممتاز و تصدر الترتيب أو الوصافة قبل أن يتراجع هذا الموسم إلى المركز الخامس في جدول الترتيب.

ومن شأن انتقال ديلي ألي إلى احد أندية “البيغ فور” ان يجعله أسطورة من أساطير الدوري الإنكليزي الممتاز.

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