رؤى فكرية لطلاب ماجيستير إعلام بجامعة نايف.. هذا هدفه

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المواطن – الرياض

انتهى طلاب الدراسات العليا لدرجة الماجستير بقسم الإعلام بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية مؤخرًا من إنتاج برنامجٍ تلفزيونيٍّ بعنوان “رؤى فكرية”، يهدف إلى الحفاظ على هوية الأمة ومكونات أصالتها وحماية المجتمع من الأفكار الضالة والسلوكيات المنحرفة وترسيخ ثقافة الحوار وأدب الاختلاف، بمشاركة عدد كبير من الشباب بإشراف من معالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور جمعان بن رقوش.

وطرح البرنامج ضمن خطته الإنتاجية والتي تتكون من 21 حلقة، قدمها الدكتور سليمان العيدي، ومن إخراج الأستاذ ظافر السبيعي رؤى متعددة في الأمن الفكريّ والسياسيّ والثقافيّ والاجتماعيّ والوطنيّ، وذلك في إطار حواريّ عفويّ بسيط، مع تقارير تتضمن استطلاعات لآراء الشباب حول كل القضايا ومقترحاتهم لعلاجها.

واستضاف برنامج رؤى فكرية والذي تم تسجيله داخل أروقة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، نخبة من الأكاديميين والمفكرين، منهم وزير الثقافية الأردني الأسبق مصطفى محمد محمود جرار، والشيخ الدكتور عائض القرني، وعدد كبير من الأكاديميين المتخصصين منهم الدكتور أحمد باهمام والأستاذ دكتور أحمد تركستاني والأستاذ دكتور نايف الوقاع والأستاذ دكتور على الجحني، والأستاذ دكتور عبدالرحمن الشاعر، والدكتور علي الرويلي، وبركه الحوشان ود أحمد باسردة، والدكتور مناحي القحطاني.

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