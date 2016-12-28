رئيسة الأرجنتين السابقة بقفص الاتهام والسبب حقيبة دولارات!!

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المواطن – نت

اتُهمت رئيسة الأرجنتين السابقة كريستينا فرنانديز بالفساد بسبب تورطها مع مسؤول بالأشغال العامة، اعتقل في يونيو أثناء محاولته إخفاء ملايين الدولارات في دير.

وقال قاض اتحادي الاثنين ومسؤولون آخرون في إدارة فرنانديز إن الاتهامات “تشمل الاستيلاء المتعمد على أموال كانت مخصصة لأشغال طرق عامة”، وفق ما نقلت “رويترز”.

وتحوم اتهامات الفساد منذ وقت طويل حول فرنانديز وزوجها الرئيس السابق الراحل نيستور كيرشنر.

وتنفي فرنانديز أي تجاوز من جانبها، وتتهم الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري باستخدام القضاء في اضطهادها.

وجرى، في يونيو، اعتقال جوزيه لوبيز، سكرتير الأشغال العامة السابق في إدارة فرنانديز، أثناء محاولته نقل حقائب بها ملايين الدولارات فوق جدران دير كاثوليكي على مشارف العاصمة بوينس أيرس.

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