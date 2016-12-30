رئيس الشباب يوجّه رسالة إلى محمد العويس!

المواطن ـمحمد سلام

أكّد رئيس نادي الشباب عبد الله القريني أن إدارة الليوث ترحِّب باستمرار الحارس محمد العويس داخل صفوف الفريق لسنواتٍ أخرى، موضحًا أن مفاوضات تجديد عقده مستمرة.

وأبدى القريني، في تصريحاتٍ إذاعية، سعادته الغامرة بفوز الشباب على الباطن 3 ـ 1 في الجولة الـ 15 من دوري جميل، مضيفًا: “عادت الروح، فحقّقنا الفوز بدون لاعبين أجانب، ولم نوقع مخالصة مالية مع هيبرتي حتى الآن”.

وحول تصويت الشباب في انتخابات اتحاد الكرة، قال: “تعرّضنا للظلم من اتحاد عيد، ومتأكّد أن الرئيس القادم سينصفنا.. اختيارنا لمرشح اتحاد القدم، غدًا، سنراعي فيه مصلحة الوطن أولًا، ثم مصلحة فريقنا”.