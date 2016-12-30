رئيس الهلال السابق يوجه رسالة للاتحاديين !

المواطن ـمحمد سلام

قدم الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال السابق وعضو شرفه الحالي، تهنئته إلى الجماهير الاتحادية بمناسبة الاحتفال بمرور 90 عاما على تأسيس النادي الجداوي، مؤكدا أنه على الصعيد الشخصي يحب الاتحاد ويحترمه كثيرا، وأنه فريق بطل وكبير.

وقال بن مساعد في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “أبارك لنادي الإتحاد السعودي احتفاليته .. فريق بطل وكبير يستحق الإحترام لروحه وحب جماهيره الكبير له .. أحب الإتحاد وأحترمه”.

وكان الاتحاد قد خسر في المباراة الاحتفالية أمام اتلتيكو مدريد الاسباني، لكنه قدم مباراة كبيرة ونجح في محاصرة النادي الاسباني العريق ومجاراته حيث انتهت مباراة القمة التي جمعتهم بفوز أتلتيكو مدريد بثلاثية مقابل هدفين.