رئيس الهلال يفتح النار على التحكيم بعد الخسارة أمام النصر

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المواطن ـمحمد سلام

أكد الأمير نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال، أن الحكم تركي الخضير لعب دورًا كبيرًا في هزيمة فريقه أمام النصر بهدفين دون رد ضمن نصف نهائي كأس ولي العهد، موضحًا أن الخضير يتعامل مع اللاعبين بأسلوب غير لائق، ويوجه لهم ألفاظًا سيئة، وأن الهلال لو قدم نصف مستواه فإنه لن يخسر من النصر.

وقال رئيس الهلال، في تصريحات عبر برنامج “أكشن يا دوري”: “حكم اللقاء طوال ٩٠ دقيقة وهو يستفز فريق الهلال بعبارات لا تصدر من مشجع أقلها يقول للاعب فارق عن وجهي وعبارات أخرى لا تقال”.

وتابع: “مستوانا سيئ، والهلال لو قدم نصف مستواه لن يخسر أمام النصر، الحكم استفزنا وقال كلامًا معيبًا ولدينا اعتراض على طرد الفرج”، مختتمًا بقوله: “لجنة الحكام هي لجنة لا صرت رايح كثر الفضايح”.

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