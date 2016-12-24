......

المواطن – الرياض



أكد برنامج تحقيق التوازن المالي أنه سيتم ربط أسعار الكهرباء بالسعر المرجعي بنسبة 100%، بناء على أسعار تصدير منتجات الطاقة.

وتعمل الحكومة على إطلاق برنامج لتحقيق التوازن المالي يهدف إلى تحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2020 من خلال عدة محاور تتضمن إصلاح أسعار الطاقة بما يشمل الكهرباء.

ومن المقرر أن يتم احتساب سعر الكهرباء بناء على تكلفة الكهرباء المرتبطة بأسعار تصدير الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء، كما ستتغير أسعار الكهرباء بشكل دوري بعد الربط بالتزامن مع التغيرات في أسعار تصدير منتجات الطاقة.