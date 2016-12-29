رسميًّا.. عُمان الدولة الـ 41 في التحالف الإسلاميّ لمحاربة الإرهاب

......

المواطن – الرياض

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سملان بن عبد العزيز، ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الأربعاء، رسالة خطية من أخيه بدر بن سعود البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع في سلطنة عُمان.

ونقل الرسالة السفير العماني في المملكة، وحملت إعلان سلطنة عمان الانضمام إلى التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.

وثمّن ولي ولي العهد هذا الموقف، معربًا عتن تقديره للقيادة في عمان على دعم جهود المملكة السعودية في قيادة التحالف الإسلاميّ العسكريّ لمحاربة الإرهاب.

وتعد عمان الدولة الـ 41 التي تنضم للتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهابي.

الأكثر مشاهدة