رعاية الفتيات ودار الضيافة بالرياض ترفع شعار “معًا لتحقيق الإصلاح”

......

المواطن – الرياض

اختتمت مؤسسة رعاية الفتيات ودار الضيافة للفتيات التابعتين لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالرياض مساء أمس الأربعاء، مشاركتهما في المعرض المصاحب لفعاليات “أسبوع النزيل الخليجي الموحد” بنسخته الخامسة، الذي نظمته المديرية العامة للسجون، وأقيم في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض تحت شعار “معًا لتحقيق الإصلاح”.



وتمثلت المشاركة بعرض منتوجات الفتيات الفنية والحرفية والمهنية، مثل اللوحات الفنية والإكسسوارت والمنسوجات والخزفيات، إضافةً إلى بعض إبداعاتهن في الأعمال اليدوية المميزة، والتي جاءت نتاجًا للبرامج الاجتماعية المتنوعة المقدمة داخل المؤسسة والدار طوال العام، والتي تُعنى بتأهيل الفتيات بتوفير كافة الإمكانيات وتسخيرها لهن لشغل أوقات فراغهن بما يعود عليهن بالفائدة مستقبلًا، كما شاركت دار الضيافة أيضًا بركن تعريفي بخدمات الدار احتوى على الكثير من المنشورات والكتيبات التي عرضت بشكل جاذب لفت أنظار الحضور.



وقد عبّرت مساعدة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض للإشراف النسائي، هيلة المكيرش، عن سعادتها بما شاهدته في المعرض من أعمال الفتيات، موضحةً أن هذه المشاركة تأتي لتعزز رسالتي المؤسسة ودار الضيافة ودورهما الحيوي في خدمة المجتمع، ولتوعية شرائح المجتمع المختلفة بأهمية رعاية واحتواء هذه الفئة ومساعدتها على إطلاق مواهبها وإبراز إبداعاتها، والأخذ بيد أفرادها ليكونوا أعضاءً فاعلين في المجتمع، وشكرت في حديثها الوكيل المساعد لشؤون الأسرة د /لطيفة بونيان على حضورها، ومتابعتها المستمرة لكل مشاركات الفتيات وتشجيعها الدائم لهن.

الأكثر مشاهدة