رفع حظر السفر عن عامل مصاب بشلل بعد منعه بسبب 138 ألف ريال

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي أنه ووفقًا لتوجيه مدير الشؤون الصحية، يجري العمل مع الجهات الرقابية المختصة نظامًا في آلية رفع حظر السفر على العامل وتمكينه من السفر، نظرًا للوضع الصحي القائم، مشيرًا إلى أن المطالبة المالية مازالت قائمة بحق صاحب العمل استنادًا للتعليمات التي تلزم صاحب العمل بالتأمين الصحي على العمالة الوافدة وأسرهم، وتحمل تكاليف علاجهم وجميع المطالبات المالية المترتبة على ذلك.

وستتولى الشؤون القانونية تحصيل ذلك وفقًا للنظام، مضيفًا أن صحة الطائف تعمل على مساعدة مثل هذه الحالات الإنسانية وفقًا لما يتيحه النظام.