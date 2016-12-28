رومانيا العنصرية ترفض مرشحة مسلمة لرئاسة الحكومة

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المواطن – نت

أعلن الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، عن رفضه لمرشحة الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب رئيس الوزراء، أمس الثلاثاء؛ ما أثار غضب الحزب صاحب التوجهات اليسارية الفائز بالانتخابات العامة قبل أسبوعين.

ورشح الحزب لرئاسة الوزراء المسلمة سيفيل شهيدة، المقربة من ليفيو دراجنيا، صاحب النفوذ السياسي القوي في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لكن جرى استبعاده من الترشيح بسبب إدانة جنائية تخص قضية تزوير في استفتاء عام 2012.

وفاز الحزب بالانتخابات في 11 ديسمبر بهامش كبير مع شريكه وحليفه القديم تحالف الليبراليين والديمقراطيين، وأصبح لديه 250 نائباً في البرلمان المؤلف من465 مقعداً، وهو ما يعني حصوله بسهولة على موافقة البرلمان للحكومة.

وشهيدة، البالغة من العمر 52 عاماً، من مسلمي رومانيا البالغ عددهم 65 ألفاً، ومقربة من دراجنيا، الذي شهد على زواجها في 2011 من مستشار سابق سوري المولد بوزارة الزراعة.

وقال الرئيس للصحفيين: “درست الإيجابيات والسلبيات بعناية، وقررت عدم تعيين السيدة سيفيل شهيدة.. وبناء على ذلك أدعو الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين إلى طرح مرشح آخر”.

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