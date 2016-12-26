زراعة الخرج تبدأ صرف إعانات التمور للمزارعين غدًا

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المواطن – الخرج

تبدأ مديرية الزراعة بمحافظة الخرج غدًا صرف إعانات التمور لعام 1437هـ لصغار المزارعين من مستخدمي طرق الري الحديثة المرشدة للمياه.

ودعت المديرية المستفيدين إلى مراجعة مقرها بالسيح وفروعها في كل من الـدلم والحريق والهياثم ونعجان لاستلام استحقاقاتهم من الإعانة مصطحبين معهم الهوية الوطنية ونموذجاً مصدقاً من البنك لحساب المستفيد.

وأوضح مدير عام الزراعة في الخرج الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز التميمي أن الإعانات تأتي في إطار الاهتمام بزراعة النخيل والعناية بها وتحسين نوعية الإنتاج من خلال الخدمات المختلفة التي تقدم للمزارعين والتسهيلات والنصائح والإرشادات كأساليب الرش بالمبيدات وغيرها.

ودعا التميمي منتجي التمور إلى تطبيق أنظمة الري الحديثة لما تحققه من فوائد عديدة تقلل فاقد المياه وتمكن المزارعين الموردين للتمور من الاستفادة من الأسعار التشجيعية التي أقرتها الدولة.

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