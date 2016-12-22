زلاتان: إذا حصلت على الكرة الذهبية سأقدمها لهذا اللاعب!

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المواطن ـ نت

على الرغم من الفترة القصيرة التي لعب بها زلاتان إبراهيموفيتش إلى جانب ليونيل ميسي في برشلونة في موسم 2009-2010، إلا أن المهاجم السويدي يكون متحمسًا دائمًا عند الإشارة إلى زميله السابق.

وفاز كريستيانو رونالدو في الطبعة الأخيرة من جائزة الكرة الذهبية، التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” هذا العام، لكن لاعب مانشستر يونايتد يرى أن المرشح دائمًا للفوز بهذه الجائزة هو ليونيل ميسي.

وقال زلاتان إبراهيموفيتش لشبكة “إسبن” بالنسخة الأرجنتينية: “إذا حصلت في هذا العام أو في أي موسم آخر على جائزة الكرة الذهبية، فإنني سأقدمها شخصيًّا في اليوم التالي إلى ليو ميسي”.

تجدر الإشارة إلى أن ليونيل ميسي لاعب برشلونة جاء في المركز الثاني في جائزة الكرة الذهبية، بفارق كبير عن كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد، الذي حصل على الجائزة للمرة الرابعة في مسيرته.