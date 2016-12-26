زلزال بقوة 7,6 درجة يضرب تشيلي وتحذيرات من تسونامي

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المواطن – نت

ضرب زلزال بقوة 7,6 درجة الليلة، جنوب تشيلي لكن لم ترد تقارير عن وفيات أو أضرار كبيرة في المنطقة التي تشتهر بالسياحة ومزارع السمك. ودفع الزلزال آلاف السكان إلى إخلاء مناطق ساحلية وفروا من منازلهم بحثًا عن مناطق مرتفعة وسط أمطار غزيرة وتحذيرات من أمواج مد عاتية (تسونامي).

وأبلغ المكتب الوطني للطوارئ، الذي دعا السكان في وقت سابق إلى مغادرة منازلهم وحذر من أمواج تسونامي بعد ثلاث ساعات من زلزال سابق، نحو خمسة آلاف شخص كانوا قد أخلوا المنطقة بأن بإمكانهم العودة إلى منازلهم. وكان المسؤولون قد أصدروا تحذيرًا من تسونامي في المناطق التي تقع في نطاق ألف كيلومتر من مركز الزلزال على بعد 39 كيلومتراً فقط جنوب غرب مدينة بويرتو كيون قبالة الساحل.

وقالت البحرية التشيلية، إن ثمانية موانئ في المنطقة معظمها صغير أغلقت. وحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فإن الزلزال وقع على عمق نحو 34.6 كيلومتر.

وتعرضت تشيلي في مناسبات عدة إلى زلازل عنيفة من بينها زلزال بقوة 8,8 درجة في عام 2010 قبالة ساحل جنوب وسط البلاد أعقبته موجات مد عاتية دمرت بلدات ساحلية.

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