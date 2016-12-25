سائق آسيوي ابتزّ ابنة كفيله بصور عارية مفبركة فنال جزاءه

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المواطن – وكالات

ضبطت قوات الأمن الإماراتية سائق آسيوي لعائلة في أبوظبي، ابتز ابنة كفيله، عن طريق صور لها ركبها على صور نساء عاريات ونشرها على مواقع الإنترنت.

ووجهت النيابة العامة في أبوظبي للسائق تهم تهديد ابنة كفيله باستخدام وسيلة تقنية المعلومات عبر إسناد أمور خادشة للشرف، لحملها على دفع مبلغ 10 آلاف درهم، لقاء عدم نشر صورها عارية، حيث قام بإجراء تعديلات باستخدام وسيلة تقنية المعلومات، على صور المجني عليها بقصد التشهير بها والإساءة لها بأن وضع صورتها على جسم عار، إضافة إلى قيامه بإرسال مواد إباحية بواسطة الشبكة المعلوماتية من شأنها المساس بالآداب العامة على برنامج “الواتس أب”.

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