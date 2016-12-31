ساعات وتنطلق احتفالات رأس السنة 2017

المواطن – الرياض

ساعات قليلة وتنطلق احتفالات رأس السنة 2017 حول العالم، حيث تتبارى الدول والحكومات في إظهار مظاهر الاحتفال بالعام الجديد.

وتبدأ الاحتفالات مع دقات الساعة الثانية عشرة ليلاً، فيما تستعد العواصم بمظاهر مختلفة للاحتفالات.

في واشنطن يحتفل الأمريكيون بمناسبة رأس السنة 2017 بارتداء زي بابا نويل، وتوزيع الهدايا.

بينما في الشرق تختلف مظاهر الاحتفال، حيث تزدان السماء العربية بالألعاب النارية، خاصة في سماء دبي، التي تشتهر كل عام بأنواع مختلفة ومبهجة من الألعاب النارية.

يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه العديد من العلماء والمشايخ من الاحتفال برأس السنة 2017 على اعتبار أن مظاهر الاحتفال تختلف جملة وتفصيلاً وتتناقض مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والشريعة السمحاء.