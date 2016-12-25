ساعتان من جوجل لن تحملا علامتها التجارية

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المواطن – وكالات

تطلق شركة جوجل اثنتين من الساعات الذكية الجديدة الرائدة في الربع الأول من عام 2017، واللتين ستحملان علامة تجارية أقرب لما قامت به شركة جوجل مع علامة هواتف نيكسوس.

ومن المقرر أن تعمل الساعات الجديدة بواسطة الجيل الأحدث من نظام تشغيل الأجهزة القابلة للارتداء أندرويد وير2، وذلك وفقاً لجيف تشانغ مدير منتج أندرويد وير في جوجل.

فيما لن تحمل الساعات الجديدة العلامة التجارية لأحدث أجهزة جوجل العاملة بنظام التشغيل أندرويد المسماة بيكسل، بل ستحمل العلامة التجارية الخاصة بالشركة التي ستتعاون مع جوحل لتصنيع تلك الساعات.