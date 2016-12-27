ساما تحدد القيمة التي يمكن صرفها للفرد يومياً من العملة الجديدة

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المواطن – الرياض

حددت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” الكميات التي يمكن صرفها للفرد يومياً من الإصدار السادس للعملة المعدنية والورقية بواقع 3215 ريالاً.

وأوضحت المؤسسة أن لكل فرد الحق في الحصول على 5 قطع نقدية معدنية كحد أعلى لفئة الريالين، أي صرف ما قيمته 10 ريالات من هذه الفئة، وعلى 5 قطع معدنية من فئة الريال، وفقاً لـ”عكاظ”.

وأضافت الصحيفة أن المؤسسة وضعت حداً أعلى لطلب صرف كل من فئات 5 و10 ريالات بما قيمته 100 ريال للفئة الواحدة، بينما رفعت سقف الحد الأعلى إلى 1000 ريال لصرف كل من فئات 50 و100 و500 ريال.

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