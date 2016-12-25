سامسونج تطرح نسخة “جلاكسي S8 بلس” بشاشة 6 بوصات

......

المواطن – نت

تخطط شركة سامسونج لإطلاق نسخة أخرى من هاتف جلاكسي S8 تعرف بـ “Galaxy S8 Plus”، وتأتي هذه التقارير بعد تسريبات سابقة تشير إلى أن شركة سامسونج تستعد للإعلان رسمياً عن هاتفها الذكى جلاكسي S8 فى أبريل 2017 المقبل، وذلك بعد عام واحد من إطلاق سلسلة S7.

ومن المنتظر أن يأتي هاتف Galaxy S8 Plus مع شاشة قياسها 6 بوصات، إلى جانب نسخة جلاكسي S8 العادية بشاشة 5 بوصات، ومن المثير للاهتمام أن كلاً من النموذجين يأتي بميزة الشاشة المنحنية Quad HD.

كذلك فإن كلاً من نسختي هاتف جلاكسي S8 سوف تمتلكان مستشعر بصمة الإصبع كجزء لا يتجزأ من شاشة العرض، حيث أشارت تقارير سابقة إلى عزم شركة سامسونج إزالة زر الـ HOME ودمجه ليكون جزءاً من الشاشة التى تعمل باللمس، بالإضافة إلى احتوائه على مستشعرات بصمة الإصبع المتطورة، وهى الميزة التي تعني أن كلاً من جلاكسي S8 وآيفون 8 سيأتيان متشابهين بشكل كبير مع شاشة كاملة تغطى كل أنحاء الهاتف بدون فاصل.