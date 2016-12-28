سامسونج تنافس آبل بهذا الهاتف

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المواطن – وكالات

زعمت تسريبات أن هاتف سامسونج “جلاكسى S8” القادم سيأتى مع 8GB “رام”، وهو ما ينافي تسريبات سابقة قالت: إنه سيأتي مع 6 جيجابايت “رام”.

وأشارت تقارير منفصلة إلى أن الشركة ستطلق نسخة كبيرة الحكم بشاشة 6 بوصة، ستحمل اسم Galaxy S8 Plus، وهذه النسخة ستغلق الفجوة بين أجهزة الهواتف والتابلت.

وينتظر أن يأتي هاتف جلاكسى S8 ذاكرة تخزين داخلية بتقنية UFS 2.1، وهى تعد الجيل التالي لتقنية UFS 2.0 التي صدرت في عام 2013، ومعتمدة في العديد من الهواتف الذكية المتاحة في السوق، ومن المتوقع أن تدعم الهاتف بإمكانيات حديثة وتجعله يعمل بكفاءة أعلى.

وأوضح موقع ndtv أن هاتف سامسونج القادم سيأتي مع 256GB من مساحة التخزين الداخلية، بالإضافة إلى معالج قوي من نوعية Qualcomm Snapdragon 835، وكاميرا بدقة عالية وميزات بصرية مختلفة.

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