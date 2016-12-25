سبعيني مريض تراكمت عليه الديون فأدخلته السجن منذ 11 شهرًا

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المواطن – أحمد المسعود

يمكث سبعيني، أنهكته الأمراض وكبر السن، في سجن جدة بسبب تراكم الديون عليه، حيث وصلت إلى 350 ألف ريال كان قد عجز عن سدادها بسبب ظروفه المادية، وإعالته لأسرةٍ كبيرة براتبٍ تقاعدي لا يساعده على إكمال مسيرة حياته.

وأوضح أهل السجين، في حديثهم لـ “ المواطن “، أن والدهم “حسن بن عيضة المالكي” يمكث الآن بين قضبان السجن بعد أن تراكمت عليه الديون، وراتبه التقاعدي الذي لا يكفي لقمة عيشه، وسط اجتياح الأمراض في جسده، و هذا مثبت بتقارير طبية، لافتين إلى أن لديه ابن واحد، وهو في الخطوط الأمامية بالحد الجنوبي برتبة جندي، وعليه أيضًا تراكمات بالقروض والدين.

كما أضافوا أن والدهم بين القضبان منذ 11 شهرًا، وقد خيَّم على منزلهم الحزن خصوصًا أن والدهم طاعن في السن، مطالبين أهل الخير بفكّ كربة أخيهم، ومد يد العون، ومساعدته لإخراجه من السجن.