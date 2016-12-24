سرقا كاميرات المراقبة ومحتويات مدرستين بالقنفذة لتكون نهايتهما السجن

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المواطن – القنفذة

تلقّى مركز القوز بشرطة محافظة القنفذة، بتاريخ ١٤٣٨/٣/٢٤هـ، بلاغين مفادهما تعرُّض كاميرات المراقبة وبعض محتويات مدرستين للسرقة من داخلها.

وصرَّح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي، بأنه تم تشكيل فريق بحث وتحرّي أسفرت نتائجه عن ضبط المتّهمين بارتكاب تلك السرقات، وبسماع أقوالهما الأولية، اعترفا بارتكابهما عملية السرقة.

كما أرشد المتّهمان على مكان بيعها لشخصين من جنسيةٍ عربية، حيث تم التحفُّظ عليهم جميعًا لإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.