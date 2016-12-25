سرقوا أجهزة بالملايين من مستشفى جازان فأطاحت بهم شرطة الرياض

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المواطن – جازان

أطاحت شرطة الرياض بخمسة متهمين (ثلاثة سعوديين، ووافدين من اليمن، وسوداني الجنسية) تورّطوا في سرقة أجهزة ومعدّات طبية تُقدَّر قيمتها بعدة ملايين من مستشفى جازان العام.

و​صرّح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه، في إطار التعاون المشترك بين شُرُطات المناطق، تمكّنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض -بتوفيقٍ من الله- من الإطاحة بـ (5) جناة (ثلاثة سعوديين، ووافدين من اليمن، وسوداني الجنسية) تورّطوا في سرقة أجهزة ومعدات طبية تُقدَّر قيمتها بعدة ملايين من مستشفى جازان العام، بتاريخ 20/3/1438.

وأضاف أن الجهة المختصة بشرطة منطقة الرياض قد تلقّت معلومات من شرطة منطقة جازان تشير إلى سرقة أجهزة ومعدات طبية من البرج الطبي التابع لمستشفى جازان العام، وقيام أحد الجناة “سوداني الجنسية” بتحميل المسروقات في شاحنة، والتوجُّه بها إلى مدينة الرياض.

وأشار إلى أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة قامت باتخاذ جملة من الإجراءات البحثية العاجلة بالتنسيق مع كل الأجهزة المرتبطة بشرطة المنطقة، حيث أسفرت عن تحديد مكان وجود المتهم السوداني وضبطه بعد تتبُّع الشاحنة، وبسماع أقواله، أقرَّ بقيامه بتخزين المسروقات بمشاركة وافد يمني الجنسية، وشخصين آخرين سعوديين بأحد المستودعات بحي السلي، ومن خلال كمين محكم، تم القبض على جميع المتهمين داخل المستودع، وعُثِر بحوزتهم على الأجهزة والمعدّات الطبية المُبلَّغ عن سرقتها.

فيما تم التحفُّظ على المتهمين جميعًا والمضبوطات رهن استكمال إجراءات تسليمهم للجهة الطالبة، وذلك لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص.