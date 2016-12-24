سرَق بطاقات شحن ومبلغًا ماليًا في عرعر.. فسقط خلال 24 ساعة

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المواطن – شريف النشمي – عرعر

تمكَّنت شرطة الحدود الشمالية من القبض على مواطن، في العقد الثالث من عمره، متّهم بسرقة بطاقات شحن ومبلغ مالي من أحد المحلات التجارية.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية، عقيد د. عويد مهدي العنزي، أنه وُرِد مركز شرطة الخالدية، بمدينة عرعر، الساعة الثالثة من مساء أمس، يوم الجمعة، بلاغًا عن تعرُّض أحد المحلات التجارية للدخول، ولسرقة بطاقات إعادة شحن للاتصال المدفوع، ومبلغ مالي، وبعد تلقي البلاغ، تم اتخاذ الإجراءات الاستدلالية والتحقيقية وجمع المعلومات الأولية.

وتابع أنه، من خلال البحث والتحرّي، تمكَّن رجال الضبط الجنائي المختصّين بالمركز، بالتعاون مع شعبة التحريات والبحث الجنائي، من جمع الأدلة والقرائن التي من خلالها تم القبض على مواطن في بداية العقد الثالث من عمره، حيث وُجِّه إليه الاتهام بهذه السرقة، وبعد استكمال الإجراءات التحقيقية معه، أُحيل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.