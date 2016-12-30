سعيد المولد يُعلنها: هذه آخر مبارياتي مع الرائد.. وسأنتقل لهذا الفريق!

سعيد المولد يُعلنها: هذه آخر مبارياتي مع الرائد.. وسأنتقل لهذا الفريق!

2016/12/30
الساعة 11:06 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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سعيد المولد

المواطن ـمحمد سلام

أكّد لاعب الأهلي السابق والرائد الحالي، سعيد المولد، أنه سينتقل، خلال الأيام المقبلة، إلى نادٍ يقدّره ويحترم إمكانياته، معلنًا أن مباراة الرائد والوحدة هي آخر مباراة له مع فريق الرائد.

تصريحات المولد جاءت بعد هزيمة الرائد أمام الوحدة 2 ـ 1، وذلك في اللقاء الذي جمعهم اليوم ضمن الجولة الـ 15 من دوري جميل للمحترفين.

كانت مصادر مُطّلعة قد أكّدت أن المولد سينضم لصفوف الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية، بتوصيةٍ من المدرب كريستيان جروس.

جدير بالذكر أن فوز الوحدة على الرائد رفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما توقّف رصيد الرائد عند النقطة 16 في المركز الثامن.

 


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