سفيرنا بالأردن يعزي وزير الداخلية بشهداء الكرك

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المواطن_ نوف العايد_ الشرقية

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي بن عبدالله آل سعود، أمس الأربعاء، وزير الداخلية الأردني سلامة حماد.

حيث قدم إلى الوزير واجب العزاء في شهداء الكرك، باسم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي العهد – حفظهم الله – وباسم الشعب السعودي كافة.

كما قدّم جُلّ مواساته بالمصابين، معبرًا عن اعتزازه لما يقوم به أفراد الأمن الأردنيين في سبيل تحقيق الأمن والأمان لوطنهم وشعبهم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جنانه، وأن يحمي الله الأردن وقيادتها وشعبها وجيشها وأجهزته الأمنية من كل مكروه”، مثمنًا جهود الحكومة الأردنية في بسط الأمن والاستقرار في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية.

من جهه أخرى، اجتمع الأمير خالد بن فيصل ومعالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني الدكتور وائل عربيات، حيث تم التباحث بخصوص الزيارة السنويّة المعتادة التي يقوم بها وفد وزارة الأوقاف الأردنية إلى المملكة العربية السعوديّة، وذلك لترتيب إجراءات موسم العمرة في شهر رمضان المبارك واتفاقية موسم حج هذا العام 1438هـ.

كما تم مناقشة سبل تقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين الأردنيين في المرحلة المقبلة.

فيما أشاد وزير الأوقاف الأردني بالجهود الكبيرة والخيرة، التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية الشقيقة لخدمة الحجاج والمعتمرين من كل دول العالم. كما شكر معالي الوزير سمو السفير على التسهيلات التي تقوم بها السفارة والقسم القنصلي للحجاج الأردنيين ومسلمي 1948.



وحضر اللقاء مستشار وزير الأوقاف لشؤون الحج والعمرة الاستاذ محمد مبيضين ، و المهندس مجدي البطوش مدير عام الحج والعمرة في الوزارة ، ومدير مكتب معالي الوزير احمد بني حمد .

كما حضر اللقاء عن جانب السفارة نائب سمو السفير الاستاذ محمد العتيق ، و رئيس القسم القنصلي الدكتور صالح بن علي بديوي.

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