سفيرنا في الأردن يسلم شيك المساهمة السعوديّة اللأونروا لدعم اللاجئين الفلسطينيين

......

المواطن_ نوف العايد_ الشرقية

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي العبدالله آل سعود، أمس الخميس في مكتبه بمقر السفارة، ممثل المفوض العام ومدير دائرة الشركاء العرب في وكالة الغوث الدولية لتشغيل اللاجئيـن الفلسطينيين ( الأونروا ) السيد عمر الرفاعي، وكذلك مسؤول العلاقات الخارجية والمشاريع في الوكالة السيد منير الياس منه. وسلم السفير الشيك الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لميزانية وكالة الأمم المتحدة لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط (الأونروا)، والذي يقدر بمبلغ مليوني دولار.

وقال السفير: إن المملكة العربية السعودية وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ومن منطلق حرصها على دعم الفلسطينيين في الأراضي المحتلة فإنها حريصة على دعم ميزانية وكالة (الأونروا) لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية من أجل تحسين الخدمات المعيشية والتعليمية والعلاجية للاجئين الفلسطينيين، بالإضافة إلى ما تقدمه من مساعدات للشعب الفلسطيني عبر القنوات الرسمية المعتمدة.