سقوط جوال يتسبب في احتجاز شخصين بمنحدر جبلي بالهدا !

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المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

تمكنت فرقة من الدفاع المدني بالطائف من إخراج شخصين تم احتجازهم بمنحدر بجبل في الهدا تقدر مساحته بما يقارب 400 متر و عدم قدرتهم على الصعود ، فيما كشفت المعلومات أن سبب نزول الشخصين للمنحدر هو سقوط جوال أحدهم أثناء وقوفهم على مشارف الجبل .

و أفاد المتحدث الرسمي لإدارة الدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف عن ورود بلاغ عن طريق العمليات الموحده بمنطقة مكه المكرمه يفيد بنزول شخصين في منحدربجبل الهدا تقدر مساحته مايقار ب ٤٠٠ متر وتم احتجازهم وعدم قدرتهم علي الصعود وتم اخراجهم من فريق إنقاذ الدفاع المدني .

وكشف الشريف أن سبب نزولهم هو سقوط جوال أحدهم اثناء وقوفهم علي مشارف جبل الهدا ونتج عن الحادث اصابة أحدهم بإصابات بسيطه تم نقله عن طريق الهلال الأحمر إلى مستشفي القوات المسلحه ، وتلقي العلاج وخرج بصحة جيده والحمد لله.