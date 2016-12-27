سكان حي التخصصي بمكة مُهددون بسبب “كيبل” كهرباء مكشوف

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المواطن – وليد الفهمي – مكة المكرمة

أبدى العديد من سكان حي التخصصي “الزايدي سابقاً” قلقَهم الشديد من وجود كيبل ضخم تابع لأعمدة الإنارة مكشوفًا بين المنازل المأهولة بالسكان، قد يتسبب في حدوث حوادث أو إلتماس.

وبين الأهالي لـ”المواطن” أنهم أبلغوا أمانة العاصمة المقدسة وشركة الكهرباء، والذي لم يجد من يتعامل معه رغم خطورته على حياة الساكنين والمارَّة، خاصة صغار السن.

وطالب الأهالي الجهات المعنية بالتدخل السريع لحماية المواطنين، والتوصُّل إلى حلٍّ عاجل يضمن سلامة الساكنين من كارثة قد تحل بهم في أيّ وقت؛ بسبب خطورة هذا الكيبل.

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