سلمان بن خالد بن سلطان أول سعودي يتخرج من أكاديمية “ويست بوينت”

المواطن - الرياض

......

أنهى الأمير سلمان بن خالد بن سلطان آل سعود، أخيراً، دراسته في اكاديمية “ويست بوينت” العسكرية الاميركية، وتخرج بدرجة بكالوريوس في العلوم بعد اربع سنوات من التحصيل العسكري والعلمي.

وكان الامير سلمان انضم الى “ويست بوينت” في 2011 بعد نيله الثانوية العامة من مدرسة “ترينيتي سكول” في نيويورك. وهو أول سعودي يتخرج من الاكاديمية العريقة.

والامير سلمان المولود في 21 تموز (يوليو) 1993، هو الابن الاصغر للامير خالد بن سلطان.

و تعتبر “ويست بوينت” التي تأسست في 1802 من أقدم الاكاديميات العسكرية في الولايات المتحدة واكثرها شهرة، و قدمت الى الجيش الاميركي العديد من ضباطه وجنرالاته الأهم، بينهم قادة تاريخيون مثل يوليسيس غرانت وروبرت ادوارد لي وجون بيرشنغ ودوغلاس ماك آرثر ودوايت ايزنهاور وجورج باتون.

و تعنى الاكاديمية المرموقة بتأهيل منتسبيها في مجالات اربعة، فكريا وعسكريا وبدنيا واخلاقيا، وتتنوع اختصاصات “الضباط تحت التدريب”، وفق ما يطلق على طلابها، بين العلوم العسكرية البحتة وعلوم الحاسوب والفيزياء والهندسة النووية والفلسفة والجغرافيا والتاريخ والقانون.

و يحصل الطلاب على التأهيل العسكري الاساسي، بما في ذلك علم القيادة، في برنامج صعب يبدأ من اليوم الاول لانتسابهم. وفي الاجمال يطلب من كل منتسب النجاح في 37 مادة مقررة.