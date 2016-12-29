سمير نصري مُهدد بتهمة تعاطي المنشطات

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المواطن ـ نت

فتحت الوكالة الإسبانية لحماية الصحة في المجال الرياضي (إينادو) تحقيقًا، إذا ما كان الدواء الذي أخذه لاعب وسط إشبيلية الإسباني، سمير نصري، مؤخرًا بإحدى العيادات الخاصة بمدينة لوس أنجيليس الأمريكية يدخل ضمن قائمة المنشطات المحظورة أم لا.

وأوضحت الوكالة أن قائمة المواد والوسائل المحظورة في الفصل الخاص بالوسائل الممنوعة التعامل مع المواد الكيميائية والفيزيائية، تمنع منعًا باتًا الحقن الوريدي و/أو حقن أكثر من 50 مل كل 6 ساعات، باستثناء تلك التي يتم تناولها بشكل قانوني خلال فترة العلاج بالمستشفى أو في الإجراءات الجراحية أو الفحوصات الطبية.

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