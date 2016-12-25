“سناب شات” التطبيق الأكثر شعبية لعام 2016

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المواطن – نت

كشفت شركة أبل عن أن التطبيق المجاني الأكثر شعبية وتحميلاً خلال عام 2016 هو “سناب شات” متفوقاً على تطبيقات أخرى شهيرة مثل فيس بوك وتويتر وغيرهما من التطبيقات التي كانت تتصدر تلك القائمة فى السنوات الماضية.

وتحرك تطبيق سناب شات هذا العام صعوداً من المركز الخامس الذي كان يحتله العام الماضي إلى المركز الأول، وهذا بفضل التغييرات والتحديثات الهامة التي ضمها سناب شات واستمتع بها المستخدمون على مدار عام 2016.

وليس هذا فقط بل إن الشركة المطورة للتطبيق سوقت له بشكل جيد، حيث طرحت في شهر نوفمبر الماضى نظارات ذكية يمكنها تسجيل مقاطع مدتها 10 ثوانٍ من منظور الشخص وتقوم بتحميل المحتوى على هاتفه، كما تمت إضافة مجموعة من “الفلاتر” الجديدة وملصقات 3D هذا العام.