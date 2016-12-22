سوق الأسهم يرتفع عند 7088 نقطة مع ترقّب إعلان الميزانية السعودية

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المواطن – الرياض

أنهى مؤشر سوق الأسهم جلسة اليوم، الخميس، على ارتفاعٍ بنسبة 0.4% عند 7088 نقطة (+ 31 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 4 مليارات ريال.

ويترقَّب المستثمرون والمتعاملون الإعلان الرسمي للميزانية السعودية للعام القادم 2017، والمتحقّق فعليًا في ميزانية 2016.

فيما شهدت الجلسة ارتفاعًا لأغلبية الأسهم المتداولة بنسبٍ متفاوتة، حيث يتقدّمها سهما “سابك” و”مصرف الراجحي” على ارتفاعٍ طفيف بأقل من 1% عند 91.75 ريال، و63.25 ريال على التوالي.

وأنهت أسهم “معادن”، و”الفرنسي”، و”دار الأركان”، و”سبكيم العالمية”، و”الطيار” تداولاتها على ارتفاعٍ بنسب تتراوح بين 1 و5%.

كما أغلق سهم “عسير” عند 17.60 ريال (+ 3 %) عقب التوصية بتوزيع أرباح نقدية بواقع ريال للسهم عن العام 2016، وتصدَّر سهما “الدرع العربي” و”الطباعة والتغليف” ارتفاعات اليوم النسبة القصوى.

في المقابل، أغلقت أسهم “القصيم الزراعية”، و”سدافكو”، و”ينساب”، و”الجزيرة” على تراجعٍ بنسب تتراوح بين 1 و3%.